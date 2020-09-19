陳其邁表示，未來會透過勞工局舉辦更多中小型徵才媒合活動，解決青年失業問題。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，產業轉型、增加就業，是他競選重要政見。（袁庭堯攝）

高市勞工局19日下午在國立科學工藝博物館舉辦徵才博覽會及職訓成果展，現場集合40家廠商、提供1000名職缺。（袁庭堯攝）

陳其邁認為，現在是投資台灣的時刻，更是投資高雄最好的時機。（袁庭堯攝）

高市勞工局19日下午在國立科學工藝博物館舉辦徵才博覽會及職訓成果展，高雄市長陳其邁親臨現場替求職者加油打氣。陳其邁強調，市府近期會積極拋出就業資訊、服務和輔助，協助高雄的畢業生快速媒合好工作，降低13.9％的青年失業率。

對於台積電大動作在南科設廠，陳其邁表示，新冠肺炎加速帶動全球供應鏈重組，今年六月他跟美國在台協會處長酈英傑在行政院的時候，聊到台美之間如何加強合作。陳其邁認為，從中美貿易戰跟整個科技的競爭到新冠肺炎，半導體的產業擴大布局，勢必會帶動國際半導體大廠來投資台灣，行政院估計在未來幾年，光是在半導體產業就會投資高達2.7兆元台幣。

陳其邁表示，從橋頭科學園區的進度到整個投資環境的改善，高雄市政府一定也會是最積極能夠跟中央、跟廠商提供最好服務的地方政府，協助企業解決投資碰到的困難。所以現在是投資台灣的時刻，當然更是投資高雄最好的時機。

「產業轉型、增加就業，是我在競選裡面重要的政見。」陳其邁表示，如何讓高科技廠商落腳高雄，另一方面也藉由協助傳統產業數位轉型，都會帶動整個整體製造業的進展。而這些數位轉型的解決方案，更會吸引包括5G、AI或者是數位內容的公司進駐高雄，來提供相關數位轉型和應用服務方案的廠商能夠來到高雄，全方位增加就業機會，並協助高雄產業轉型。

面對高雄目前高達13.9％的青年失業率，陳其邁強調，要迫切解決青年就業問題，必須短期、快速、有效的來協助媒合。不管是高中職、大專甚至是研究所畢業生，在他們畢業的時候就能夠找到好的工作機會，未來勞工局會舉辦更多中小型徵才媒合活動，提供豐富的就業資訊、服務及輔助，協助畢業生順利與社會接軌。

(中時 )