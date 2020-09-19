高雄市前市長韓國瑜19日出席陸軍官校的「2020專修班年會」，一入場就受到熱烈歡迎，他致詞時僅表示，大家不管年紀多大、在不同的崗位及領域，「愛國家的心都是永遠不變」，在此聚會「我們的心都非常熱切」。在活動中，韓國瑜更被直擊在現場高唱《夜襲》，畫面曝光後引起韓粉暴動。

挺韓臉書粉專「韓黑父母不崩潰」上傳了一段韓國瑜高唱《夜襲》的影片，並表示，「韓家軍 ，跟著韓國瑜慷慨激昂大聲唱夜襲，鑽向敵人的心臟，殺殺，殺光瘦肉精，殺光萊克多巴胺」。許多韓粉紛紛留言回應，「心目中永遠的領袖」、「好想念韓總」、「韓國瑜加油」、「感人的畫面」。

YouTuber「高雄彌陀曾先生」今也貼出兩段韓國瑜出席陸軍官校的「2020專修班年會」的影片，其中一段就是韓國瑜在舞台上高唱《夜襲》，現場還能看到有許多人紛紛舉起手機捕捉這難得的畫面。

除了韓國瑜之外，國民黨籍立委吳斯懷、陳玉珍、鄭正鈐，及新竹縣副縣長陳見賢、前縣長邱鏡淳及多名議員等人出席此場聚會，現場也聚集超過千人，原先外界認為此會為韓國瑜復出的前哨戰，但韓國瑜未受訪，也未提及政治規畫。

(中時新聞網)