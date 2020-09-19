泰國曼谷當地時間19日，再度有學生發起大型示威活動，預估有10萬人走上街頭。除了最初訴求外，示威民眾還將呼籲改革君主制，希望限制君主權力。美媒形容，這是公開挑戰泰國王室。

示威者除要求以總理巴育為首的軍政府下台，還要求限制泰王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的權力。

以學生為首的示威團體8月提出「10大訴求」，包括廢除禁止民眾批評王室的「冒犯君主罪」、修憲以允許民眾批評泰國、禁止王室對政治發表意見，以及禁止泰王為政變背書。當時不僅堪稱打破禁忌，更面臨被捕及被起訴的風險。

最早，示威團體的訴求是解散現有的國會並舉行大選，制定新憲法以及停止恐嚇社運人士。不過19日集會的主辦單位表示，希望增加限制君主權力的新訴求。預料此舉會讓官民之間的緊張情勢進一步升溫。

美媒19日引述活動主辦單位估計稱，多達10萬人在法政大學（Thammasat University）聚集。校方雖然禁止民眾在校內聚集，但示威人士稱會如期進行。

(中時 )