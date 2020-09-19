張佩君（左）獲得活力新秀獎。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣社會及勞動處副處長張木斌（中），19日表揚績優社工。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

埔里區社會福利服務中心社工員張佩君，用心陪伴支持一位心力交瘁的媽媽，終於讓對方卸下心防，允諾把農藥換成種子，勇敢迎接生命的挑戰！張佩君在今年南投縣政府的表揚大會中，獲得「活力新秀獎」榮耀。

南投縣政府19日舉辦績優社工表揚，並頒發推動兒童保護、家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作有功人士及團體獎；立法委員馬文君、許淑華，議員賴燕雪、陳宜君、陳翰立、市長宋懷琳，南開科技大學助理教授陳正益都出席。

縣府祕書長洪瑞智表示，今年遇到新冠肺炎疫情，社工的服務沒有因此而中斷，反而在更多元化的社會問題及福利需求中，更加努力的付出，透過表揚大會讓社工夥伴們進行交流，進一步凝聚公私部門社會福利推展，與社工專業制度發展的共識。

縣府社會及勞動處表示，今年起，南投縣政府調整社會工作人員的薪資制度，健全縣府社工的薪資結構，調整薪資水平，對於執行風險個案的社工，每月加發風險工作費，且在委辦單位的人力經費上，也跟隨中央制度，提升社會工作者起薪，另外，對於可能存在薪資回捐疑慮的社會福利單位，也要求改正。

張佩君服務的範圍，包括埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉的脆弱家庭，身為原民子弟返鄉工作的她，因為自己有機會為家鄉及同胞服務而深感榮幸，工作上的她膽大而心細，從案家衝突案件的排除，到感傷流淚時刻的陪伴，都是她工作中的家常便飯，也從不畏懼路況的艱難及路程的奔波，剛報到那一周就奔赴仁愛鄉力行產業道路訪案。

在這段工作經驗中，她印象最深刻的是，曾有一位照顧身心障礙孩子，而心力交瘁的媽媽，在她長期的支持陪伴下，終於願意卸下心防，向她承諾會把家中原本預計要輕生的農藥，拿去農藥行換成種子，並且鼓起勇氣，在大家的支持下，繼續未來人生的挑戰。＃社工 ＃活力

(中時 )