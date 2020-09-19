受到美中貿易戰及華為禁令衝擊，興櫃PCB廠相互訂單暴跌，今（19）日宣布，台灣廠生產線全面停產，影響合併營收約50%，預計資遣員工約600人。

相互發布重訊指出，受中美貿易戰及華為禁令影響，自今年8月底起陸續收到模組廠客戶暫停出貨通知，因最終客戶華為占108年度及109年第2季合併營收分別約5成及4成，華為訂單驟減使產能利用率大幅降低，嚴重影響營運。

在考量生產成本、運輸成本及終端客戶地區屬性下，決議將既有產線整併，將台灣廠的現有訂單消化完畢後，停止生產並將未來產能全數移至常熟，而台灣將作為營運總部，將影響合併產能50%及合併營收50%。針對相互台灣廠設備與資產，依據國際財務報導準則IAS36評估提列減損損失約新台幣1.91億元。

相互董事會今決議後，將提請11月11日股東臨時會同意。

為配合產線整併，相互表示，相擬將員工依職務性質留任營運總部、依意願轉至海外工廠任職、或依員工個人之職涯規劃安排。預計資遣正職員工共計約600人，預估資遣費用1.1億台幣元。

(中時新聞網)