中印邊境緊張局勢難解，印度防長辛格（Rajnath Singh）日前指稱中國軍隊的暴力程度提高後，周六（19日）再傳拉達克地區的中印實際控制線，從北面的達普桑盆地至南面的班公湖，至少有10個印軍巡邏點遭解放軍封鎖。

據《東網》報導，印度政府高級官員指稱，印軍在中印實控線上，從喀喇崑崙山脈至久瑪律基地之間有65個日常巡邏點，但自4月以來已有10個巡邏點被解放軍阻擋進入。該官員指出，由於實控線不明確，巡邏點是最好的方法主張地區主權，但印軍巡邏點被中方阻擋，加上根據脫離接觸計劃設立的緩衝區，很多區域已不在印軍的控制內。

印度防長辛格周四在國會報告時曾指出，因為印軍巡邏被中斷而導致中印部隊對峙，並提到雙方在實控線的看法上在多個區域均有重疊。

由防長辛格、印度外長蘇傑生、國家安全顧問多瓦爾、國防參謀長拉瓦特、陸軍參謀長納拉瓦內等人組成的中國研究小組，周五（18日）在首都新德里開會，討論下一輪軍團指揮官會議、拉達克東部局勢、應對措施等事宜。

(中時新聞網)