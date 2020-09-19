促轉會昨派人至政大，封存國民黨台灣省黨部檔案一批，遭外界質疑是威權進入校園，對此促轉會今天發新聞稿強調，事情起因是國民黨刻意淡化檔案內容，隱匿重要資訊，而且隱匿不報在先，假稱開放在後。

促轉會表示，經初步檢視目錄，該批檔案絕非如國民黨所說僅是內部文書，也絕不只有三筆二二八事件之資料，僅就促轉會調查所知，就有多筆涉及日產接收、轉帳撥用、各縣市黨產、民眾服務社補繳使用補償金、政黨與政府間人事相互調用紀錄等資料，更有其他二二八、叛亂案件檔案，自屬本會依促轉條例所規定應調查之標的。

促轉會表示，該會早於2018年即鎖定該批檔案，但國民黨歷次通報檔案中均未含此批檔案，今年七月經促轉會再度提示其通報相關檔案，國民黨仍表示「無其他政治檔案可通報」，促轉會後經調查得知國民黨自行將該批檔案陸續移入政大，懷疑這是國民黨意圖將重要檔案隱匿入校園之舉，故依法展開調查。

促轉會還說，此批檔案經政大校方進行數位化及建檔工作，然這迄今尚未公開提供一般讀者閱覽。國民黨黨史館也從未提供這批檔案給讀者閱覽，各種宣稱這批檔案早可供民眾審閱之說，不知基礎何在？甚且，依國民黨和政大的協議，對黨史檔案的類別（就檔案內容區分一般與限制閱覽）、申請者身份（政大教職員有所優待）、使用方式（可否抄錄複製）與准駁，都操之於國民黨與政大之手，這如何稱為公開？這又是對誰公開？相較促轉會完成政治檔案審定後，屬政治檔案者將移歸檔案管理局，於國家檔案資訊網公開全文影像，不分身份的民眾都可使用，才是真正向全民開放。

促轉會表示，該會為審慎進行政治檔案之審定作業，並避免檔案再度遭到國民黨移動甚或滅失，於審定完成前進行封存，以保全該批檔案實有必要。

促轉會指出，該會先前曾拜會政大溝通協調希望暫時封存以保全檔案，在校方疑慮尚未解決的情況下，完全尊重校方而未進行封存，並改採對校園干擾較小之方式，兩度命其與國民黨提出檔案，但校方與國民黨並未加以配合。昨日促轉會應政大提出與本會協調之要求，而召開協調會，促轉會於會議上與校方代表再次說明檔案保全之必要，然政大代表無法擔保檔案之保全，因此願意配合促轉會依促轉條例第15條進行之封存。

促轉會指出，早先曾多次與政大協商，完全尊重校方，絕非威權入校。促轉會也藉此機會，特別感謝政大校方於封存現場之多方協助，使促轉會之封存作業順利完成。促轉會並在此呼籲政大，在檔案保全的前提下，提供目前已完成之數位檔案予本會進行政治檔案審定工作，共同攜手為全民留下珍貴的歷史見證。

(中時 )