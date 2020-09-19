投入藝術創作長達27年的台中書記官聯誼會創會長黃文棟，今（19）日起首度於大墩文化中心舉辦個展，總共展出80件作品，包括60幅畫作、20件立體雕塑。作品從寫實、寫意、抽象、到東方哲學思惟，極簡主義的禪畫，與觀眾互動的裝置藝術，作品多元極具創意。

今日正式開展，包括台中市文化局長張大春、前總統府資政廖了以，高等法院台中分院庭長唐光義等司法界好友連袂出席，國際藝術大師洪易也應邀出席；活動現場，黃文棟更將專研20多年易筋經，結合藝術、音樂及禪宗內功心法，表演一場藝術與武術交流的身心靈饗宴。

「黃一」本名黃文棟，現任台中市墨海藝術協會理事長、台灣小鎮美術館文創藝術園區藝術總監，27年前一場癱瘓大病後，開始從事藝術工作與學習易筋經。

70歲起，黃文棟舉辦藝術創作巡迴展，2019年1月從彰化地方法院藝廊開始出發，曉明女中慈善義賣、南京美術館、美國、新加坡，最終站回到大墩文化中心。

本次共展出60幅畫作、20件立體雕塑有油彩、複合媒材、水墨、書法，以及鐵雕、石雕、木雕、金箔陶雕，從寫實、寫意、抽象、到東方哲學思惟，極簡主義的禪畫，及與觀眾互動的裝置藝術。

(工商 )