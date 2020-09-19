漏水漏得太誇張了！台鐵該加把勁！昨晚花蓮下了一陣雨，雨勢不大也不久，屬一等站的花蓮縣玉里車站內，竟被乘客當場拍下，雨水從月台遮雨棚宣洩而下，旅客紛紛走避，這幅「雨中即景」被PO上臉書社團，紛紛留言直呼很扯；台鐵回應，該月台雨棚因鋼板結合度不佳，造成多處漏水情形，玉里車站已委由廠商加速辦理修繕，會在本月25日前全部完工。

因玉里站每天約有1、2千人進出，被列入一等車站，原本站房老舊，近年鐵道局辦理花東效能提升計畫施工完成，改建成新火車站。不過，昨晚花蓮降下「一陣小雨」，玉里站月台遮雨棚卻出現嚴重漏水情況，雨水宣洩而下，網友將此景PO在地方臉書社團「我愛玉里」，畫面中可見旅客見狀紛紛走避，擠成一排靠左走下到地下道，網友直呼真的有點誇張。

玉里站人員回應，因火車經過時會揚起塵土、鐵鏽，加上落葉也會造成排水孔阻塞，才會在昨晚大雨時，排水孔宣洩不及，發生漏水情況，已通知廠商維修。

台鐵局稍後也回應，該月台雨棚因鋼板結合度不佳，造成多處漏水情形，玉里車站已委由廠商辦理修繕，目前已完成第一月台，刻正辦理第二月台修繕，因近日連續降雨無法施工，車站已轉知施工廠商協助加速趕辦，並注意安全，預計9月25日前全部修繕完成。

(中時 )