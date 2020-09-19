小禎展現曼妙勻稱的好身材。（江珮瑜攝）

兆群引進小禎讚不絕口的新加坡松露品牌產品。（Aroma Truffle提供）

藝人小禎（胡盈禎）19日為新加坡黑松露品牌站台，擔任一日店長。談到16日驟逝的小鬼，她坦言：「我和小鬼有出來吃飯喝酒2、3次，最後一次碰面是半年快一年前了。那天看到新聞非常震驚，一直在問身邊的人『真的假的』，非常遺憾，痛失英才。」小禎感到生命無常，也認為要及時行樂，「當天難過很久，本來還要去一堂飛輪課，就把課程取消了，躺在床上什麼都不做。」

今年35歲的小禎回憶：「每次和他（小鬼）聊天都很開心，他永遠會讓人有一種正面的感覺」，也因此感受到生命脆弱的一面，「我也覺得奇怪，明明和他私交不深，但聽到他的消息會覺得好近的一件事。昨天看到網友講到，可能是因為他才30幾歲，事情發生在同個世代，所以覺得親近。」小禎活動結束後，也安排到小鬼靈堂弔唁致意。

她日前耗資萬元幫女兒Emma慶祝12歲生日，她感嘆：「開始漸漸覺得她長大了，明年她也不見得想要跟我們一起過生日了，可能會約同學或是有自己的想法，想要在今年這個她快要大到抓不住的時候，幫她辦一場生日派對。」提起幫心愛女兒準備什麼生日禮物，她大笑說：「沒有！我生她已經很辛苦了！」胡瓜則包了大紅包給孫女，至於李進良送什麼禮，小禎則表示：「她爸爸今年送什麼不知道，還沒問（她）。」

小禎近來瘦身有成，除了開設健身房外，對吃講究的她，面對美食誘惑自有一套應付哲學：「再自律也總會遇到嘴饞的時候。如果真的要吃零食， 至少得確保吃進去的東西是天然、低負擔，而且必須要好吃，才不會對不起那些需要加倍運動才能消耗掉的熱量。」小禎透露，下半年有2、3個電視工作在洽談中，不過10月進組的拍攝則會延後，「我覺得也好，任何事情都會安排到最好的時間點。」

(中時 )