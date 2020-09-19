古坑國中校園兩隻流浪犬送養卻脫逃事件引起社會關注，校方日前召開校務會議，會中無人反對養狗，但希望教學園地與貓狗活動區域要有所區隔。縣府教育處表示，只要取得全校共識，不反對、甚至鼓勵校園流浪貓犬成為校犬、校貓。

古坑國中校長鍾進森用Line訊息協尋小黑「公狗已結紮、沒有剪耳的黑色成犬、藍色項圈」，18日有二崙鄉熱心村長通報一隻，該校3名老師以視訊判斷極相似，接狗時發現竟然不是，非常失望。

校長鍾進森表示，日前校務會議討論小黑與小白，並沒有人不歡迎或容不下流浪狗，而是希望教學區不要有貓狗，讓學生專心學習。

鍾進森說，小白、小黑9日被送到褒忠鄉龍岩村一戶人家，新主人隔天早上發現牠們不見時也到處尋找並報警。小白目前安置在志工家，有人想領養，當務之急是找到小黑。

熱心人士在臉書成立「請大家幫忙讓小黑平安回家」粉專，版主表示不確定小黑從褒忠哪個方向離開，同行的小白已走30公里回到古坑，小黑的搜尋範圍變得很大，若發現最近才出現的流浪黑狗請幫忙確認，小黑很親人，叫牠的名字幾次就會躺下給摸肚子。

教育處長邱孝文表示，縣內有幾所國中小養校犬，只要在全校共識的前提下，對學生安全、環境衛生、照顧責任都完整規畫，教育處不但不反對、甚至鼓勵學校領養校狗，樂見校園體現生命教育，縣長張麗善也鼓勵學校接納狗，他坦言共識是最困難的。

縣府防疫所指出，若學校有飼養校犬，所方可以協助以學校名義登記為校犬，每年提供狂犬病疫苗注射。

(中時 )