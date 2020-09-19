年約60歲的陳爺爺長年居住美國，身材體型中等，最初感覺排尿不順不以為意，時間一蹉跎，沒想到居然將攝護腺養大到約250立方公分，不僅排尿阻塞、無法解尿，甚至導致兩側腎臟積水、幾近衰竭，瀕臨洗腎地步，美國醫療院所認為開刀風險高，建議從此插尿管或採取達文西手術治療。最後爺爺決定回台就醫，透過鈥雷射治療，將攝護腺的肥大組織完全清除乾淨，不僅排尿順暢，腎臟功能也復原，術後休養2周便返美。

攝護腺位於膀胱下方的膀胱頸處，圍繞著尿道，隨年紀增長會逐漸增生肥大，60歲以上的男性約半數有攝護腺肥大症狀，80歲更高達8成。天主教輔仁大學附設醫院泌尿科醫師張孟霖表示，門診常見病患因為急尿、未到廁所就尿出來，或是夜晚起床解尿5、6次，抑或是排尿要花上10分鐘，日常生活受到困擾才選擇來就醫。

臨床診治會先照超音波判定攝護腺大小、並測量排尿速度，泌尿科醫師通常會評估肥大程度，會先給予口服藥物治療，可分為甲型阻斷劑和5 alpha還原酶（1種荷爾蒙的抑制劑）2大類。前者主要是讓攝護腺旁的平滑肌放鬆，若攝護腺愈大則效果不彰；後者是半年至1年內能有效讓攝護腺體積部分縮小，但會出現疲累、勃起功能受影響的副作用，應先評估再決定是否服用。當攝護腺隨時間增長，藥效不佳時，最終仍應採取手術解決。一般攝護腺體積逾20立方公分即為肥大，若達到50立方公分建議應考慮手術處理。

攝護腺肥大手術主要有傳統電刀或雷射手術2種方式，傳統電刀出血量多，過程中對心臟負荷量較大，但是有水中毒的風險；選擇雷射手術，相對出血量少，安全性高，術後復原快。張孟霖指出，雷射手術包括攝護腺汽化與攝護腺剜除兩種，清除效果和止血效果各異。波長2,100um的鈥雷射已發展出最新的摩西脈衝技術，利用電能轉化為脈衝能，照射時能聚焦瞬間增溫使組織膨脹分開，對攝護腺肥大和腎結石有顯著治療效果。

鈥雷射微創手術運用在攝護腺肥大剜除又被稱為「剝橘法」，若將攝護腺比喻為橘子，攝護腺包膜比喻為橘子皮，鈥雷射光纖僅會在增生腺體與包膜的間隙內層進行「剝橘樣」的剜除，不僅能切除徹底、止血效果佳、預防水中毒，且術後復發率也低。

攝護腺鈥雷射剜除術後2個月內忌食辣和酒，避免人參、當歸等活血化瘀的中藥燉補，市售有加中藥的雞精和蜆精也避免飲用，可多補充蛋白質食物，加速內部的傷口癒合。張孟霖提醒，每天可補充2,500c.c.至3,000c.c.飲水量，建議每個小時喝200c.c.至250c.c.為佳（心臟狀況較差限水的病人需要視情況減低水量），持續排尿有助於沖洗傷口，降低感染機率。另外，2個月應避免騎腳踏車和機車，以免撞擊傷口，影響復原速度。

(中時新聞網)