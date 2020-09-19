寶寶們大包小包獎品搬回家（蘆洲區公所提供／戴上容新北傳真）

蘆洲區長莊茂坤表示，蘆洲是一個宜居樂活的好地方，許多年輕夫妻來此購屋定居，全蘆洲人口平均年齡僅為37歲（蘆洲區公所提供／戴上容新北傳真）

蘆洲致力成為幸福城市，全蘆洲人口平均年齡僅為37歲，是全新北市第3年輕的行政區，蘆洲區公所今(19)日上午9點在蘆洲區公所七樓大禮堂舉辦親子同樂的新北市蘆洲家庭日活動，親子參加人數多達1400多人，其中最受矚目的就是小寶寶爬行比賽，活動盛況空前。

蘆洲區公所表示，活動共有寶貝爬行、寶貝搬尿布、親子劇場三種親子活動，年齡從出生到國小都有專門為他們設計不同階段的活動，開放報名第一天短短不到半個小時就全部報名額滿共有400位小朋友報名參加，當天活動中就屬寶貝搬尿布最受爸爸媽媽歡迎，參賽小朋友只要把獎品搬回終點就可以通通帶回家。

比賽中父母們不斷為寶寶們加油，幾乎用聲嘶力竭的聲音吶喊，有些寶寶乖乖地爬到父母身邊，有些則是呆坐原地嚇到哭泣；有參賽家長表示，早在2個月前就開始密集訓練，就是希望奪得佳績，新北市議員王威元等人到場同樂也感受到歡賀氣氛。

蘆洲區長莊茂坤表示，蘆洲是一個宜居樂活的好地方，許多年輕夫妻來此購屋定居，全蘆洲人口平均年齡僅為37歲，是全新北市第3年輕的行政區，19至64歲青壯年人口，更占71.6％，市府全力推動多項生育福利政策，包括公共托育，目前蘆洲已成立4所公托，今年預計將成立第5所公共托育中心，希望減輕家長負擔打造幸福城市。

蘆洲區公所表示，親子劇場邀請獲獎無數深受孩童喜愛的小青蛙劇團，希望透過戲劇欣賞激發出孩子們的想像與創造能力。同時更設置親子跳蚤市場義賣活動，透過各界捐贈物品進行義賣活動，義賣所得也全數捐贈給家扶基金會，為台灣弱勢兒童盡一份心力。

(中時 )