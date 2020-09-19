演員王陽明主演電影《海霧》熱映中，他回憶28歲時出道，剛入行時苦哈哈，直到接演偶像劇《我可能不會愛你》才翻轉。日前他在節目《我是救星》接受陳雅琳訪問，提到當初是怎麼入行的？才知道，帶王陽明入行的貴人是影后導演張艾嘉，因為張艾嘉的兒子Oscar王令塵，是王陽明的乾弟弟：「當初，我就拜託Oscar跟他媽媽說，我想進演藝圈。」

王陽明透露，自己演藝圈的第一份工作合約，一整年的收入才13萬，還要扣掉經紀公司抽成的費用，所剩無幾：「當時真的想要放棄了，懷疑自己還要當演員嗎？」尤其家人根本不支持他進演藝圈，強調不提供任何幫助、也要他不准回去要份工作，王陽明感嘆：「真的非常辛苦，一度想放棄，還好後來熬過這個低潮期。」

王陽明從小在美國長大，家世顯赫，他的外公是陽明海運的前董事長，父親在大陸經營有機肥料。其實家人一開始都不支持王陽明入行演戲，但天生反骨的王陽明笑著說：「我沒有要說服家人，我的個性就是去做我想做的。」他也感謝家人給他獨立空間，不逼他接家族事業，才讓他有機會多方嘗試。

他最近有女萬事足：「我每天最想趕快結束工作、趕快回去抱抱女兒，女兒就是我的全部。」陳雅琳問：「前世情人成了第一位，那老婆大人蔡詩芸變第二了？」王陽明秒回：「我現在有兩個情人！」王陽明在專訪中坦承自己過去太花心，直到與蔡詩芸重逢後才收心，陳雅琳問：「以後還會受外界誘惑嗎？」王陽明強調：「絕對不可能，老婆是我的女神」。《我是救星》20日晚間8點於壹電視播出。

(中時 )