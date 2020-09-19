昨天是日本侵略我國東北的九一八事變的89周年，多個民間團體特別前往台日交流協會，抗議日本至今仍霸佔屬於我國領土的釣魚台，甚至妄圖於10月1日正式將釣魚台改名為「登野城尖閣」。

本次抗議參與團體及其負責人包括世界華人保釣聯盟台灣負責人張夢祥、拔菜總司令盧朝財、中華保釣協會理事長謝夢林、商工統一促進會主席吳義德、民主監督聯盟白衫軍總召集人黃正忠，以及愛國同心會會長周慶峻和秘書長張秀葉。

民團抗議書中指出，九一八事變的國恥不能忘，而89年後的今天，日本仍然蠻橫霸道，無法無天，無視國際公約之約束，覬覦貪婪妄想竊盜我領土釣魚台，變本加厲的漠視我主權，危害我漁民生計，驅趕強扣我作業漁船，更無恥的是日方石垣市竟擅自強行將我釣魚台更名為「登野城尖閣」，令人憤怒，熟不可忍。

因此民團嚴正警告日寇政府，且勿不知廉恥，為所欲為製造禍端，及早收拾狼子野心，安分守己回歸戰敗國之本份，確保永世太平，世界大同。

張夢祥指出，只要我們的漁船靠近釣魚台，就會被日方扣押，還要我們給錢後才肯放船放人，實在太可惡了，他也說，日方石垣市將釣魚台更名為「登野城尖閣」的決議將於10月1日正式開始實施，如果不日方懸崖勒馬的話，民團屆時將會再大動作抗議。

(中時 )