情侶或是夫妻，另一半外遇已經很令人心碎了，如果對象又是不倫戀，肯定更加崩潰，一名女網友在臉書述說自己的經歷，表示某次看到男友手機裡，與一名女子曖昧對話，對方還傳裸照給男友，她點開照片一看，發現竟是男友堂姊，質問男友卻得到相當傻眼的回答。

女網友在臉書社團「靠北男友2.0」發文表示，與男友這7年來分分合合，雖然曾經有不良紀錄，但今年2月復合後，男友一直都表現的很乖，直到最近開始手機不離身，女人的第六感直覺有問題，某次果然在男友手機看到與一名女生調情對話。

像是「老婆想你」、「想要你」、「這奇妙的距離喜歡嗎」等訊息，對方甚至還傳「上半身長髮遮胸，卻不露點的裸照」，女網友氣壞的說「照片不看還好，一看我氣到發抖，竟然是他的堂姐」，至於堂姊已經結婚，但因為工作關係與老公一南一北遠距離。

且之前兩人吵架，男友還大半夜跑到台南，騙女網友說「要睡了，結果是南下找堂姊」，最後女網友跟男友攤牌分手，男友還幫堂姊講話，狡辯「堂姐只是喝醉啦，存照片是為了之後要取笑她」，讓女網友相當糾結，要不要告訴堂姊老公。

神展開的劇情讓網友看傻，驚呼「刷新三觀」、「亂倫嗎？太可怕了」、「真是愛情風雲變色劇」、「一定要讓堂姊老公知道」、「弄一個群組把大家都放進去，然後傳到群組去」。

(中時新聞網)