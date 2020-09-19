根據路透報導，美國川普政府計畫對台軍售包括水雷、巡弋飛彈和無人機等7項主要武器系統，我國防部對此表示，這是媒體臆測。中華炎黃文創教育經貿社團協會理事長魏國偉認為，若是真的，未來兩岸發展恐只能用「兵凶戰危」4字來形容，隨時可能擦槍走火。

魏國偉接受香港媒體《中評社》專訪時表示，美國這次對台7項軍售若是真的，等於蔡政府配合川普全面抗中政策購買「攻擊性軍備」，只能形容台海兵凶戰危，台灣人民應該要趕緊從民進黨政府的大內宣中覺醒。

魏國偉指出，民進黨竭盡資源去中、恐中、仇中，加上大宣傳，兩岸關係根本不會好。這樣的作法，等於讓兩岸朝武統方向發展，只能用「兵凶戰危」來形容，隨時可能擦槍走火。

魏國偉表示，因為兩岸訊息疑被民進黨政府所掩蓋，不告訴台灣民眾目前真實的兩岸局勢、兩岸兵力懸殊，還有台灣作戰裝備輸了大陸幾十倍。況且如果台海真的爆發戰爭，或許有人會想為什麼要替民進黨作戰？並不會獲得人民支持。

(中時新聞網)