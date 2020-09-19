風靡全球的火紅影集《正常人》，不但捧紅了飾演男女主角的影壇新人保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）與黛西艾德格瓊絲（Daisy Edgar-Jones），在即將於台灣時間21日舉行頒獎典禮的艾美獎獲得4項大獎提名；保羅梅茲卡爾初挑大樑便獲艾美獎「最佳男主角」入圍肯定，甚至被《好萊塢報導》等外媒評為得獎熱門人選。

連一同入圍的巨星休傑克曼（Hugh Jackman）都忍不住在觀賞過《正常人》後主動聯繫保羅向他祝賀，並在訪問中讚嘆：「保羅的表現既勇敢又富有層次，同時還游刃有餘，簡直太精彩了！他往後還有很長的路可走，我相信他會持續帶給大家許多精彩的作品！」

今年艾美獎頒獎典禮因疫情而採線上舉行，所有影星將以視訊的方式參加頒獎典禮。對於獲得艾美獎青睞，《正常人》男主角保羅梅茲卡爾感謝大家的祝福與支持，並逗趣地表示：「頒獎典禮當天我下半身肯定會穿得很隨興，反正也沒人看得到。」不過除了可惜無法與休傑克曼等影壇偶像見上一面，保羅更為未能一同入圍的女主角黛西艾德格瓊斯深感遺憾。

保羅表示：「這部作品是我們兩人一同演繹的，任何個人的成就都是對我們兩個人的肯定。要不是有黛西的支持與陪伴，我肯定無法有如此表現。」儘管黛西艾德格瓊斯此次與艾美獎擦身而過，但在《正常人》中的表現毫無疑問地將演藝生涯推向高峰，兩人更一同獲英國《ELLE雜誌》評選為2020年的「年度撼動者」（Movers and Shakers）名單，成為新生代演員最具影響力的代表人物。

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