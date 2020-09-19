中壢街頭藝人嘉年華各路好手大展身手。(中壢區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區公所19日舉辦「街壢競藝—2020 中壢街頭藝人嘉年華」，共計57組各路好手報名參與，經過專業評審初選後，共有27組晉級進入決賽殿堂一較高下爭奪高額獎金，同時還邀請到國際級街藝達人展現拿手絕活，令全場目不轉睛拍手叫好。

桃園市長鄭文燦表示，市府團隊一直致力推廣在地藝文活動，去年第一屆活動辦的相當成功廣受好評，延續熱潮今年再次舉辦2020中壢街頭藝人嘉年華，特別邀請到五組國際級的街藝達人作為示範表演，在周邊還有歡樂摸彩抽大獎、網美打卡拍照區、文創和美食市集等，吸引了滿滿的人潮，豐富了街頭藝術的多元樣貌。

這次活動競賽分為純音樂組和綜合表演組兩個組別，除了桃園外也吸引了宜蘭、台北、台中等跨縣市共27組的街頭藝人參與決賽秀絕技。不僅邀請了五位專業評審給予最客觀的評分，還邀集現場民眾一同參與人氣競賽投票，讓市民透過與街頭藝人近距離的互動，選出心目中的第一名，藉此發掘出更多優秀的街頭藝人。

透過街藝競賽活動，除了給街頭藝人高度曝光、盡情展演的機會，同時也讓市民朋友們能走出戶外，近距離欣賞街頭藝人的拿手絕活，讓街頭藝術氣息融入在每個人的生活中。

(中時 )