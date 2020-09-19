北市台大公館商圈發展促進會19日於「公館水岸新世界」舉辦2020「愛戀公館」-捍衛「青春街頭籃球賽」，有別於以往男女分組賽制，改採男女混賽，重現校園揮灑汗水的青春歲月，60組選手更是使出渾身解數，也讓全場熱血沸騰！20日還有親子籃板機大PK跟動手又動腦的益智桌遊UNO牌，歡迎全家一起出來玩。

北市商業處高振源處長表示，為鼓勵商圈發展在地特色，形塑商圈亮點促進商機，商業處自104年起挹注資源輔導公館商圈自主辦理特色行銷活動，以「愛戀公館」為主題，成功打造以「運動」為號召的活動品牌，並結合「杜鵑花季」，透過串聯商圈店家及周邊觀光景點擴大效益，形塑公館成為具有青春活力、人文藝術和美食薈萃的商圈，建構出公館商圈特有的「學生商圈」形象。

北市台大公館商圈發展促進會周麗華理事長表示，為展現公館商圈的學生風情，持續推廣全民運動，今年再度以「籃球」為定位辦理各項賽事，加上老少咸宜的益智遊戲競賽，共釋出總獎金近7萬元，成功吸引大批好手報名參賽，超過150組隊伍上場拚球技比腦力，希望透過精心規劃的活動內容，喚醒大家沉睡的熱情，更期望透過活動帶動人潮至商圈消費。

此次精彩活動為期2天，19日開賽的「街頭籃球賽」由60組隊伍激烈廝殺，決賽結果出爐，前4名獎勵更是現場加碼，分別獲得12000元、10000元、7000元與4000元的愛戀公館消費抵用券，20日還有兩場親子競賽，包括籃板機大PK的「親子互動投籃賽」，以及手腦並用的益智桌遊「腦力激發uno趣」，前3名獎勵分別為4000元、3000元與2000元抵用券。

(中時 )