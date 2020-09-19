台中市東海商圈今天清晨發生氣爆火災，造成4死1傷慘劇，台中地檢署檢察官陳振義下午抵台中市生命禮儀管理處東海館相驗，隨後並到火場勘查釐清案情。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，起火點及起火原因仍需待火調鑑識報告釐清，初步判定吳姓老翁為燒灼傷意外死亡；陳家3口因遺體碳化嚴重，已採血送驗。
東海商圈新興路59巷凌晨發生氣爆火災引發4死1傷慘劇，巷內11號的陳家兒媳孫1家3口及12號吳家73歲吳姓老翁共4人喪身火海。台中地檢署檢察官陳振義會同法醫在下午2時許抵台中市生命禮儀管理處東海館進行相驗，並約談家屬調查，隨後，在下午4時許並到火場勘查釐清案情。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠回應表示，火調人員已進行採現場跡證，起火原因及起火點，必須等待鑑識報告出爐才能釐清。至於死亡原因，陳家三口因遺體均已碳化嚴重，已採血液送驗追查身分；吳姓老翁初步判定為燒灼傷意外死亡。
(中時 )
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