擁有近乎完美的音色、有著地表最強男聲美譽的英國歌手山姆史密斯(Sam Smith),出道以來人氣一直相當高,靠著先前釋出的幾首洗腦單曲〈Dancing with a Stranger〉、〈How Do You Sleep〉、〈I’m Ready〉、〈My Oasis〉等稱霸串流平台。他18日推出了全新單曲〈Diamonds〉,音樂錄影帶也於同一天上線,短短幾小時內就吸引了50萬人次觀看。山姆也帶來好消息,正式宣布個人的第三張專輯《Love Goes》將於今年10月發行。

山姆說:「我很興奮的想和大家分享即將發行的第三張專輯,這張專輯收錄了我在過去兩年所創作的歌曲,每一首都有不同的故事。」山姆在個人社群平台上曾這麼表示,「過去兩年是我一生當中最具實驗性的時刻,不管是在我個人生活或是音樂上都是。每當我走進錄音室的那刻,我一直承諾自己不要受到侷限,而結果也非常的不可思議,不僅很療癒也很有趣。我對音樂的熱愛很廣泛,沒有罪惡感,沒有羞恥感,只是對唱歌、創作和跳舞有純粹的熱愛。」除此之外,山姆也表示他相信「愛」就是一切的答案。

山姆史密斯今年的全新專輯《Love Goes》因疫情有了全新的製作方向,同時也是山姆發掘自我的生活特寫。山姆表示很感謝所有人接納自己的創意及音樂方向,感謝那些願意讓「他們」在錄音室恣意做自己的人。從最新單曲〈Diamonds〉的釋出可以發現,山姆這次的專輯視覺及設計都充滿藝術氣息,連音樂錄影帶的舞蹈也都別具特色,讓全球樂迷對這張在下個月就要發行的大作充滿期待。

(中時 )