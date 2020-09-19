匯集5.5萬人次愛心捐款，台東基督教醫癌症醫療大樓「盼望樓」，19日舉行啟用感恩禮拜。（莊哲權攝）

東基創院院長譚維義由美返台，參加盼望樓啟用感恩禮拜。（莊哲權攝）

在5.5萬人次愛心堆疊下，台東基督教醫院勸募5.1億元興建癌症醫療大樓「盼望樓」，歷時3年完工，19日辦理啟航感恩禮拜，提升了台東在地治癌量能，目標是希望有朝一日終結台東癌症死亡率居全國之冠的惡名。

「生命太短，路太長」， 台東縣雖然好山好水，但是癌症死亡率卻在各縣市中排名第一，為全國平均值的1.24倍，其原因與交通不便、醫療資源相對不足，及不良的生活、飲食習慣有關，為了替台東人縮短治癌之路，台東基督教醫院決定興建癌症醫療大樓。

東基自2017年1月開始對外勸募經費，在5萬5000人「愛心成全」下涓滴成河，到今年1月共募集5.1億元，每筆善款的背後都有1個感人的故事；歷經3年的勸募與興建，東基癌症醫療大樓「盼望樓」終於完工，並已在今年2月提供直線加速器「放射治療」服務，將來還要添購磁振造影儀，補強癌症檢查的需求。

除了硬體的設備以外，東基也獲得和信治癌中心醫院團隊的大力支持，尤其是人才培育、技術指導，均加快了東基「放射治療」到位，及「癌症中心」完整建構的力道，未來東基與和信將持續攜手護台東。

19日的「盼望樓」啟航感恩禮拜，除了台東縣副縣長王志輝、前台東縣長黃健庭、立委劉櫂豪與會以外，高齡91歲的東基創院院長譚維義也專程由美返台，經過14天的防疫隔離後精神奕奕地出席。

這位東基人口中的「譚爸爸」說，他在1994年退休，當時的東基「老老、小小的」，看不到希望，現在的東基有多方位服務，除了感謝主以外，也是許多人合力完成的。

(中時 )