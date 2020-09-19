為灶神祝壽大溪業者端出在地美食

由餐飲業者莊豐福發起「大溪灶君會」，19日在普濟堂舉辦大溪美食靜態展及熟閹雞趣味重量比賽，除了為灶神祝壽外，更集結在地業者端出最自豪美食料理，讓各地遊客除了大溪老街外，認識更多在地好料餐廳，不論是大餐廳、小店家都熱情參與，民眾也有更多吃美食的選擇。

莊豐福本身在大溪開日式料理餐廳20年，他說，九天司命灶君俗稱灶神，早期社會家家戶戶廚房內使用大灶，也會祭拜灶神，大溪普濟堂是三聖恩主公廟，主神除了關聖帝君外，其實還有灶神與呂洞賓。據傳早年一尊灶神神尊流傳在民間，一名外燴廚師「阿儒師」發起「灶王公聯誼爐主會」，由會員輪值當爐主供俸，2017年他發起「大溪灶君會」，灶王公聖誕在農曆8月3日，每年為其舉辦祝壽遶境慶典。

他說，為讓慶典更有意義，今年舉辦第二屆美食靜態展及第一屆熟閹雞重量趣味比賽，閹雞都是信徒準備的牲禮，舉辦重量比賽增添趣味性。另外，美食靜態展今年參展業者將近50家，不侷限大餐廳，還有早餐店、蔥抓餅、豆干等庶民美食及伴手禮，就是要讓遊客認識除了大溪老街外，大溪地區還有許多值得探訪好吃商家。

(中時 )