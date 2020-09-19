台東縣環保局提倡「減塑新生活」，19日下午在森林公園舉辦「環境教育嘉年華」，透過寓教於樂的體驗營強化民眾環境教育和減塑觀念，要挑戰整場活動產生最少廢棄物，全場約1300人參加，製造出來的垃圾量只有0.8公斤。

由台東縣環保局主辦的「減塑新生活 環境教育嘉年華」減塑市集活動，19日下午在台東森林公園熱鬧登場，在兒童遊戲區，透過自然素材竹子及回收線圈製作的吹泡泡工具，讓小朋友自己動手做童玩，配合森林公園的廣大草皮，製造出夢幻的泡泡海，大人小孩玩得不亦樂乎。

環保局表示，辦理大型活動時常有產生大量廢棄物的疑慮，這次活動以環境教育及減塑為主軸，邀請民眾開始減塑新生活的第1天，挑戰在千人活動中產生最少的廢棄物，最後在活動結束前，製造出的垃圾量不到1公斤；環保局指出，台東縣經常辦理大型活動，製造出不少垃圾，未來將訂定「大型活動減廢指引」，給各個鄉鎮市公所主辦單位參考。

台東縣環境教育中心負責人陳雲芳指出，只要辦理大型活動，都應朝向減塑，包括攤位都不使用1次性餐具、民眾可以租借餐盤、現場垃圾量秤重，讓民眾有感，最主要是不希望活動結束後產生垃圾，以實際行動達到減塑。

(中時 )