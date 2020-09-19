前總統李登輝的追思告別禮拜於今日上午舉行，前總統馬英九雖有到場，卻提前了一小時，且只待5分鐘就快閃。事後媒體問到此事時，他解釋因為「之後還有行程」。

馬英九今天出席「2020新台灣人小學堂相見歡」，會後被媒體問到李登輝的追思告別禮拜的快閃情況簡短回應因為「之後還有行程」。隨後媒體詢問他對於今日有19架大陸解放軍戰機飛越海峽中線看法時，馬英九並未回應即趕著離場。

城邦文化藝術基金會於2010年發起「城邦濱海小學堂」視訊閱讀陪伴計畫，2011年新台灣人基金會加入認養小學堂，做為新台灣人基金會創立者的馬英九每年都會參與小學堂的相見歡活動。馬英九今天致詞時打趣的說，當初新台灣人基金會是由他首次選市長時獲得的補助款捐贈成立，但後來選總統的補助款政府直接給了國民黨，否則他可以再多捐一些，除非他之後再次參選市長。

活動結束後，馬英九也關心主辦方安排這些來自外縣市的學童去哪，建議可以讓他們體驗搭台北捷運，並去木柵動物園或貓纜，工作人員也表示之後會參考馬總統的建議。

(中時 )