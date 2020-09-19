由於美國商務部宣布，9月20日起已禁止美國民眾下載TikTok（抖音海外版）、WeChat（微信海外版）。但川普政府高級官員透露，儘管商務部宣布禁止交易，TikTok仍有機會在美國營運，但WeChat在美國已死。

美國商務在周五時宣布，從20日開始，將禁止涉及TikTok和WeChat的美國商業交易，美國公司將再也不能提供服務供這2款APP使用。

CNBC報導，一名不願透露姓名的官員表示，已在手機下載WeChat的用戶可以繼續使用，但後續可能會出現許多功能問題出現，因為WeChat是使用美國公司提供的服務在應用程序中傳遞數據。

報導指出，甲骨文或沃爾瑪仍有可能收購TikTok股份。甲骨文之前曾表示已與TikTok達成了交易，但是川普卻表示尚未準備好這同意這項交易。而TikTok的交易談判可能持續到周末，因為很多主要問題需要解決，例如持股比例，川普希望更大一部分歸美國夥伴所有，另外還有TikTok軟體疑慮等問題。不過，這名官員也表示，在最新限制措施生效之前，有可能完成一項交易。

騰訊(WeChat母公司）發言人周五在一份聲明中則表示，一直以來都採用了最高的用戶隱私和數據安全標準，並指出美國商務部的限制是不幸的。

(中時新聞網)