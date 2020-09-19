檢察官陳振義（右二）聽取警方報告後，仔細查看現場並走到氣爆屋後勘查。

台中東海商圈19日發生一起嚴重氣爆案，釀成4死1傷的慘劇，住在11號的陳姓男子一家3口全部命喪火窟。消防人員事後在現場發現3桶瓦斯，其中2桶則是在陳姓男子身旁被發現，且瓦斯開關呈現開啟狀態，是否有人為因素的可能？檢察官陳振義表示，任何因素都不排除，目前仍在調查中。

台中東海大學商圈1民宅19日凌晨發生氣爆，造成4死1傷，受害家屬到場招魂，場面哀戚。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅19日凌晨發生氣爆，造成4死1傷，下午檢察官陳振義（左1）到場勘查，對於起火原因，表示不排除任何可能。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅19日凌晨發生氣爆，並釀成大火，延燒3戶，多輛汽機車燒毀。（黃國峰攝）

台中市東海商圈新興路59巷19日清晨4時17分發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，巨大的火勢瞬間造成6戶燃燒，並釀成4死1傷的慘劇；包含一家3口、以及一名73歲的老房東。住在一家3口對面的鄰居表示，爆炸發生時，有聽見女人、小孩在喊救命，但之後聲音就越來越小。

檢察官及火調人員下午4時許抵達現場，檢察官陳振義聽取警方的報告後，很仔細的走到氣爆屋後的現場勘查；陳姓男子一家3口全部命喪火窟，法師於下午率領家屬到現場進行招魂儀式，場面令人備感哀戚。

檢察官陳振義說，關於疑點部分，目前相關事證還在調查中，有什麼可以對外發言地檢署有統一管道、統一對外說明。記者問有無人為的因素可能？陳振義強調，任何都不排除，目前都還在調查中，其他事情不便對外說明，基於偵查不公開，不能夠透露。

(中時 )