政府宣布萊克多巴胺美豬即將於明年元旦開放進口，衛福部長陳時中日前受訪時表示，吃豬睪丸體力會變好、變聰明，被台北市長柯文哲認為失言。對此，陳時中今(19日)回應，這只是一種民俗講法。而台北市議員游淑慧則質疑，陳時中何時變「民俗部長」？並要陳時中別再為美豬教壞台灣的囝仔大小。

對於陳時中稱吃豬睪丸變聰明是民俗說法，游淑慧在臉書上表示，一個國家正正經經的部長，一個受過專業醫學訓練的牙醫，隨口把沒有科學證據的民俗偏方掛在嘴邊推銷，陳時中何時變成「民俗部長」？還無恥地甩鍋給「長輩說的……」。

游淑慧質疑，「陳部長，您那個年代的長輩還相信吃香灰治病、吃豬腦補腦、童子尿治癌、孕婦吃醬油小孩會皮膚黑，那這些民俗說法，您都相信認同嗎？況且，陳部長，您那個年代的豬睪丸也不含瘦肉精啊。」並酸陳時中，「或許，你該燉一盅美豬豬腦，來補補你那歪樓的腦袋了！」

游淑慧指出，根據食品安全衛生管理法，食品不得宣稱醫療效能，也不得誇大不實。「陳部長，別再為美國人的豬 ，來教壞台灣的囝仔大小。」一位熟悉陳時中部長的老朋友說，陳部長的重點應該不在吃豬睪丸會聰明，而是會「體力好」。

網友們也留言回應，「衛福部長應該是為食安把關的！怎麼變成美國萊克多巴胺豬肉推銷員！他是美國人嗎」、「耍嘴皮子很厲害呀，睪丸真的吃很多喔」、「他到後面感覺已經荒腔走板了」。

陳時中:「吃豬睪丸變聰明是民俗講法」 一個國家正正經經的部長 一個受過專業醫學訓練的牙醫。 隨口把沒有科學證據的民俗偏方掛在嘴邊推銷，陳時中何時變成「民俗部長」？ 還無恥地甩鍋給「長輩說的……」 陳部長，您那個年代的長輩還相信吃香灰治... 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年9月19日 星期六

(中時新聞網)