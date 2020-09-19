第47屆永信盃全國排球錦標賽19日在台中大甲鐵砧山永信運動公園豔陽下揭開序幕。今年永信盃在完善防疫下，吸引共計360支隊伍共襄盛舉，角逐最後的冠軍金杯。大會會長暨永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕期許，所有參賽隊伍全力以赴，勇敢挑戰，以球會友，爭取最後的勝利。

台中市副市長令狐榮達也蒞臨開幕典禮，為台中球隊加油打氣，並歡迎全國各地的球友齊聚台中。台中市政府運動局近年來積極辦理各項活動，令狐榮達說：「隨著永信盃規模不斷擴大，希望從基層開始激勵大家向上，在球場上盡情發揮，以拿到永信盃獎盃為榮。」

豐原高商自41屆賽事開始，在高男組比賽穩坐龍頭，今年即將挑戰永信杯7連霸。開幕典禮在豐原高商隊長陳玠廷代表全體運動員代表宣誓，以及宋坤傳藝鼓動人心的戰鼓表演之下，由長官來賓一同按下啟動鈕，宣告第47屆永信盃正式點燃戰火。

戰況激烈的社男組，以國北教大為班底的高雄市合興安國北教大對上中原大學為班底的奕昌，兩隊實力不分軒輊，激戰到最後才由高雄市合興安國北教大以25比22、25比21小比分差距連拿兩局，搶下勝利。

社女組方面，雙十國中與九米九打出三局精彩好球，前兩局戰成平手，直到決勝局仍不斷化解對方賽末點，五五波的比賽讓人看了精彩刺激，最後雙十國中以25比20、16比25、19比17收下比賽勝利。

(中時 )