社女組衛冕軍南海茶道今年陣中以羅儀璟、葉亮言、葉軒岑等東山高中校友為班底，尋求完成永信盃全國排球錦標賽社女組3連霸。19日A組預賽首戰南海茶道面對雙十國中校友隊，最後以25比16、25比8旗開得勝。

羅儀璟身為隊長，在第2局中帶領全東山陣容，完全壓制對手雙十國中校友，順利贏得比賽。謠傳此次在羅儀璟的號召之下成功組隊，羅儀璟則笑著解釋：「也不算是啦！之前差不多就是這些人在打，今年報名時有問他們要不要繼續參加。」

南海茶道今年目標直指3連霸，談到是否有特別在意的勁敵，羅儀璟笑說：「我沒有特別去看賽程，不管遇上誰都全力以赴，一定要拿下3連霸。」

國小就踏上排球路，羅儀璟年年永信盃無役不與，培養出濃厚情感，「從國小開始就有來打永信盃，以前學生時期會覺得比賽很嚴肅，畢竟永信盃是整個學年的第一場比賽。但大學之後，就覺得每年這樣來打永信盃，是能和大家齊聚的時刻，很快樂地在場上打球。」

羅儀璟今年6月自台灣師大畢業，隨即回到母校雙十國中實習，永信盃賽場上不時見到羅儀璟在教練席指導球員的畫面。對於球員與教練上的身份轉換，羅儀璟說：「在不一樣的位置就會有不同的狀態，學生打球該嚴肅的時候我也會嚴格要求他們，但換成我自己在場上，就是想很快樂地盡情享受打球的時光。」

(中時 )