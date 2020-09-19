共機近2日接連擾台，為攻下台灣做準備？美國華府智庫「哈德遜研究所」海權中心主任克羅普希(Seth Cropsey)分析，美國近期大選，可能使美國陷入黨派對立，從而減少干預大國衝突的可能。他預測，「11月3日這一周，可能是北京攻台的最好時機」。

大陸解放軍空軍戰機今上午再度擾台，國防部公布資料，今早陸續有19架共機踰越海峽中線及進入我西南空域，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、並以防空飛彈追監。

對於近期台海情勢，《中評社》報導，曾任美國前海軍副部長，立場親台的克羅普希17日在美《國會山莊報》撰文指出，美國大選對台灣可能是一種危險訊號，對中國大陸則可能是一個機會。解放軍最近一系列演習不僅僅是政治信號，也是為對台發動攻擊做軍事準備，目的是在美國及其盟友做出回應之前「征服台灣」。

克羅普西認為，解放軍若攻台不會很快取得勝利。因為要想取得勝利，解放軍必須占領並征服整個台灣島，而攻下台灣後，也將處理以中部山區為基地的反攻，這是可預期的。

他進一步指出，若中國大陸無法將台灣與太平洋其他地區隔離開來，迅速致勝將是不可能的。因為解放軍將面對與日本、澳大利亞和菲律賓的軍隊，及前沿部署的美軍聯軍作戰，若韓國、越南、印度也可能捲入其中，將使衝突擴大並升級，這場衝突的結果，將很難言喻。

因此，克羅普西研判，解放軍是為了打一場短期戰爭而建立的，依靠「遠程導彈」和「逐步分層防禦」來隔離其海岸線地區。通過提高美國的干預成本，中國大陸尋求通過政治軍事手段解決其核心戰略問題。但克羅普西也承認，「如果美國不能擊敗對台灣的攻擊，其同盟都將處於危險之中，這種想法也會對美方干預意願產生影響」。

最後，他強調，當前美國的黨派敵意已變強烈，以至於11月的任何結果都將成為爭論焦點。使美方干預大國衝突的可能性要小得多。對北京來說，11月3日這一周可能是最好的攻擊時機。

解放軍東部戰區18日開始在台灣海峽附近組織實戰化演練，大陸國防部發言人任國強當天表示，近期美國與民進黨當局加強勾連、挾洋自重，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

(中時新聞網)