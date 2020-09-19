北宜路重機撞轉彎自撞小客車 騎士送醫不治 18:452020/09/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北宜路二段今發生死亡車禍，劉姓騎士傷重不治。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（19）日下午3時40分許，新北市新店區北宜路二段發生自小客車與大型重機衝撞事故，重機騎士傷重送醫，急救仍告不治，肇事原因警方已在調查。 警方調查，41歲呂姓女子駕駛自小客車沿北宜路二段往宜蘭方向行駛，行至北宜路二段421巷左轉時，與騎乘大型重機沿北宜路二段往新店方向直行的23歲劉姓男子發生撞擊，劉男當場無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，不幸仍因顱內出血宣告不治，呂女未受傷，酒測值為0。 事發後警方封鎖現場並調閱監視器，目前已在釐清事故原因及肇事責任。 (中時 ) #北宜 #不治 #新店 #警方 #肇事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小貨車闖入通灣里平交道撞稀爛 影響海線13班次上千乘客 17:152020/09/18 社會 高雄大社殺人案 橋檢聲押楊姓凶嫌 21:232020/09/16 社會 中年男爬合歡北峰疑心臟不適倒地 送醫不治 17:152020/09/17 社會 花蓮鳳林轎車自撞行道樹 2重傷2到院前死亡 14:352020/09/19 社會 偷蒜頭又偷電纜線 男子手臂刺青露餡被逮 18:562020/09/17 社會 海軍覆艇中士阿瑪勒搶救無效 搏鬥76天今上午宣告不治 11:412020/09/16 社會 車輛引擎拋錨路中 中市警幫忙推車神救援 10:332020/09/18 社會 母離家20分鐘 男嬰爬窗墜樓亡 04:102020/09/16 社會新聞 八里汽機車互撞 33歲騎士噴飛送醫不治 15:142020/09/15 社會 遭水泥攪拌車壓斃 頭份老翁當場死亡 14:542020/09/17 社會 社會熱門新聞 花蓮鳳林轎車自撞行道樹 2重傷2到院前死亡 - 社會 查小鬼死因殘酷解剖「死無全屍」？檢察官火怒曝真相 - 社會 台中恐怖氣爆畫面曝光！火球炸裂全街 一家3死母子死前狂喊：救命 - 社會 慾望人妻深不見底 小王連戰11天吃不消 怨：蛋囊還沒滿又要出擊 - 社會 台中氣爆消防疑原因不單純！廚房在1樓 3瓦斯桶卻放 2、3樓 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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