今（19）日下午3時40分許，新北市新店區北宜路二段發生自小客車與大型重機衝撞事故，重機騎士傷重送醫，急救仍告不治，肇事原因警方已在調查。

警方調查，41歲呂姓女子駕駛自小客車沿北宜路二段往宜蘭方向行駛，行至北宜路二段421巷左轉時，與騎乘大型重機沿北宜路二段往新店方向直行的23歲劉姓男子發生撞擊，劉男當場無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，不幸仍因顱內出血宣告不治，呂女未受傷，酒測值為0。

事發後警方封鎖現場並調閱監視器，目前已在釐清事故原因及肇事責任。

(中時 )