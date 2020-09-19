美國大法官金斯伯格過世，消息人士透露，潛在大法官候選人名單非常短，其中2017年才獲總統川普提名任聯邦第七巡迴上訴法院法官的巴雷特（Amy Coney Barrett）是呼聲最高的熱門人選人。她現年48歲、持強烈的保守宗教觀點，一旦出線，將是最高法院第5位女性大法官，也是自湯馬斯（Clarence Thomas）以來最年輕的大法官。湯馬斯1991年成為大法官時年僅43歲。

巴瑞特畢業於印第安納州的聖母大學法學院，2017年10月擔任第七巡迴上訴法院法官，在此之前，曾是保守派大法官史卡里亞（Antonin Scalia）的書記官。

2017年出任上訴法院法官之前，參院的任命聽證會上，她被參議員問到，她的天主教信仰會如何影響她的法律判斷，她堅稱絕不會讓自己的信仰凌駕在法律之上。不過外界擔心，她若再獲川普提名，恐會推翻1973年裁定全國墮胎合法的「羅訴韋德案」(Roe versus Wade)。

除了巴瑞特，川普的名單還包括共和黨參議員克魯茲、霍利和柯頓這三位「友台反中」大將與一位台裔法官何俊宇。其他人選包括弗朗西斯科，他直到近期都還擔任川普政府的最高法院首席律師。肯塔基州的檢察長卡梅倫。前總統小布希執政時期的最高法院首席律師克萊門還。

(中時 )