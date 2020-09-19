後龍鎮公所19日辦理新建行政大樓暨地下、平面停車場工程開工動土儀式，完工後將解決民眾洽公停車問題，並提升為民服務效率。（何冠嫻攝）

苗栗後龍鎮公所獲內政部與交通部經費補助，將以3.1億元在公所後方空地新建辦公大樓與地下停車場，並將舊大樓原址，規畫為兼具廣場及停車功能的複合式空間，19日後龍鎮長朱秋隆與苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人持鏟動土，預計2022年8月完工，屆時將提供民眾完善且優質的洽公環境與品質。

後龍鎮公所針對921地震後的部分龜裂梁柱進行補強，但在2017年起，每逢豪大雨，公所地下室即出現嚴重積水、漏水，平時大樓外側也會不定時出現磁磚剝落情形，2018年經建物耐震評估，認定為危險建物，若遇強震將對人員及周邊區域造成立即性的危害，因此公所團隊開始積極規畫新建行政大樓，朱秋隆尋求各界協助，並在立法委員陳超明幫忙下，成功向內政部及交通部公路總局爭取前瞻計畫補助經費。

鎮公所說明，公所新建案為內政部與交通部整合補助行政大樓暨停車場興建工程的首例，執行成效將做為前瞻基礎建設第2期多元補助計畫的示範亮點，工程總經費約需3億1000萬元，中央補助1億6223萬9000元，其中，行政大樓工程約需1億7020萬元，獲內政部核定補助8000萬元，地下及平面停車場約需1億3980萬元，交通部核定補助8223萬9000元，公所自籌1億4776萬1000元。

朱秋隆指出，新建的行政大樓主體建築，融入綠建築概念與智慧停車設備，設計採後龍「丘陵起伏，海岸蜿蜒，水脈成網，阡陌縱橫」意象，以節省能源為目標，實踐綠色理念。

公所為避免影響民眾的洽公，工程採先建後拆方式，待新建大樓完成後，再拆除現有辦公廳舍，作為兼具廣場及停車場功能的空間，未來將提供130格汽車停車位及100格機車停車位 ，除設置身障及婦幼專屬的友善車位外，也設有綠能友善電動汽機車專用車位16格，可大幅改善周邊停車問題。

(中時 )