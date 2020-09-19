號稱「森林中的圖書館」的屏東縣立總圖書館，自重新開幕後3個多禮拜以來，已吸引12萬人次造訪。（潘建志攝）

號稱「森林中的圖書館」的屏東縣立總圖書館，自重新開幕後3個多禮拜以來，已吸引12萬人次造訪。（潘建志攝）

號稱「森林中的圖書館」的屏東縣立總圖書館，自重新開幕後3個多禮拜以來，已吸引12萬人次造訪，無論是借書人次、借閱冊數都創新高，申請辦證人數更已超過去年一整年總和，無論平假日都滿滿人潮，成為屏東市最夯的新地標。

據縣府文化處統計，總圖自8月28日重新開幕，迄今吸引約12萬人次造訪，借閱人次約9900人，借閱冊數約4萬2000冊，借書人數超乎預期。為了借書，辦證人數也創新高，至17日已有1969人申請，超過去年一整年辦證人數總和。

因為借書人數太踴躍，書架上的書幾乎都被借光，尤其熱門書籍預約時間都已排到明年。縣府文化處圖書資訊科長張關評說，包括小說、食譜、手作、親子、醫療健康、勵志成長等類的書籍都非常受歡迎，其中兒童讀本及漫畫更是熱門中的熱門。

像目前國小兒童間最熱門的《屁屁偵探》讀本，總圖共有3套，全部被借光光，而且每本平均都有6個人預約中，最慢要等到明年3、4月才拿得到書。他問小朋友，「要等這麼久你還要借嗎？」結果小朋友仍堅定回答「要」。

因為借不到書，不少民眾到縣長潘孟安的臉書留言，希望增加圖書。潘孟安也指示增加購買圖書的預算，預計增購3萬冊圖書，平均每周有1000冊新書上架。除了最受歡迎的兒童、青少年繪本，還有世界文學名著及外文書籍。

總圖開幕後，也帶動全縣38座圖書館的書籍流通，通閱冊數從去年同期的2萬2000多本，提高到今年的3萬2000多本，借閱率大幅提升。為了方便非屏東市民亦能善用總圖的資源，縣府與屏東郵局合作提供借閱書籍寄送服務，縮短民眾借書時間。

(中時 )