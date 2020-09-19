綠島1名85歲蔡姓老翁， 疑似腦震盪，空勤總隊今天上午完成後送轉診；另有蘭嶼31歲姓男子下午發生溺水，亦由空勤直升機完成後送，經急救後恢復呼吸心跳；空中勤務總隊第三大隊第三隊黑鷹直升機今日順利完成1日雙島救援任務。

空中勤務總隊臺東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，今天上7：25接獲通知，85歲蔡姓傷患疑似腦震盪，經綠島衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送返就醫。

該隊即刻派遣機型UH-60M直升機編號NA-703號機執行任務，待命機組員及隨機醫護員2員即刻上場，於8：01降落綠島機場，搭載傷患1員、隨機人員1員，合計2員上機後，8：25時降落台東豐年機場，傷患交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療。

另外，黃姓男子偕6名友人前往朗島浮潛區潛水，今天1：40發生溺水， 救上岸時無生命跡象眾人輪流施予肺復甦術，直到救護車抵達接手，並送往蘭嶼衛生所急救經，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返臺就醫，經急救後已恢復呼吸心跳。

空中勤務總隊臺東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，即刻派遣機型UH-60M直升機編號NA-703號機執行任務，待命機組員及隨機醫護員2員即刻上場，16：20時降落蘭嶼機場，搭載病患1員、病患家屬1員，合計2員上機後，17：08時落地病患交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療，圓滿完成任務。

(中時 )