四川阿壩州周四（17日）出現一則網路求助眾籌訊息，引起網民關注。該貼文網民稱自己是30歲女網紅「拉姆」的家屬，「拉姆」周一（14日）晚間在家中直播時，被前夫唐某闖入，用汽油淋身焚燒至全身80%燒傷，生命垂危。治療費用高達數百萬人民幣，因此向社會求助發起眾籌。

據《東網》報導，潑油傷人事件發於14日晚上8時50分，歲女網紅「拉姆」在家中直播時，被唐姓前夫闖入潑汽油燒傷，事後被送往阿壩州人民醫院。經診斷，「拉姆」全身多處極重度燒傷，出現低血容量性休克、重度脫水、多重器官衰竭，病情危重。拉姆家屬坦言：「看到眼前女兒面目全非，我也沒有活下去的動力，但看到女兒與死神掙扎，我就要用一切辦法挽回女兒的生命。」

據了解，拉姆家境貧困，收入來源主要靠種地和上山採藥，已被當地列為建檔貧困戶；拉姆靠直播脫貧，從前年開始發布影片，截至事發她已在影片平台發布了205個作品，共24.2萬粉絲。由於無力負擔治療費用，故其家屬上網求助，結果24小時內，已籌得100萬人民幣治療費用。

(中時新聞網)