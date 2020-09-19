吳仁惠逝世前一天，還在社群網站透露要約會。(取自吳仁惠IG)

韓國女星吳仁惠本月14號被發現暈倒家中，送醫搶救後宣告不治，享年36歲，被警方推測為自殺。不過事發前一天，吳仁惠才在社群網站PO出甜笑自拍照，透露將赴一場久違的首爾約會，讓她的死因引發諸多揣測。

不過現在就有韓國網友曝光疑似吳仁惠過世前秒刪的一則文章內容，「都是我的錯，我真的很討厭怪別人，只好怪自己，好吧，大家都一起幸福吧」、「比起金錢，付出的真心更累更悲慘」，字字句句都顯示出吳仁惠的心情低落。

值得一提的是，吳仁惠這篇被秒刪的文章中，還有像是在質問別人的文字：「你在看嗎？說只有一個身體的那位，到最後都不說自己可以做到，為什麼只憑一句愛我就要我原諒，這是犯罪！」

吳仁惠隨後還在留言提到，要那個人為自己做過的事負責，雖然遺憾，但她應該要讓大家看看，要給他教訓。不過吳仁惠在PO出文章約莫1小時的時間，又選擇全部刪除。但不少網友就猜測吳仁惠極有可能是為情所困，才想不開走上絕路。

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