雲林縣議員廖郁賢現身會場，希望把類似活動帶往雲林舉辦。（王志偉攝）

已走過10個年頭的花東彩虹嘉年華花蓮場，今下午號召近千人數走上街頭，今年特別是同婚專法後一年，因此主題命名為「洄＋」(音：回家)，盼讓有情人不因性別、地點、國籍都能幸福成家；雲林縣議員廖郁賢現身會場，她說，雲林民情相對保守，到場觀摩借鏡，希望雲林也能有這樣的活動，也透露年底將辦婚姻，想用尊重多元族群等方式辦婚禮，這樣會很有意義。

花東彩虹嘉年華為花蓮在地同志遊行籌辦組織，自第一屆 2011 年起，已走過近 10 個年頭，為在地性少數族群帶來莫大的聲援力量。

活動總召楊永清表示，今年正逢第10周年，又是同婚專法後1年，因此今年主題命名為「洄＋」(音：回家)。事實上，「524同婚專法實施一周年後，世界並不如當時恐懼的人們所想像地崩塌裂解，我們照常行走、吃飯、生活。有些人幸福成家，有些人黯首離家，有些人正在回家的路途上，有些人遙遙跨海、因國籍問題而無法在一起。 」

他希望各界擁抱每一道特殊的彩虹，無論是正嘗試與父母重新搭起橋樑的人、依舊在家庭中失落的人，甚至是挺身而出與社會對話的人。

關心同志、性平議題的雲林縣議員廖郁賢到場加油打氣，她說，東部資源不像都會區，但經過同志團體長年奔走爭取，遊行活動也走過10年，相當辛苦不容易，她已經來了四年，令她相當感動，雲林民風相對隊保守，希望串連雲林人權團體，也能如願舉辦人權嘉年華遊行，還透露年底要辦結婚，希望有同志、人權議題活動與婚禮結合，這樣很有意義。

(中時 )