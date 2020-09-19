美國聯邦最高法院歷史上第二位女性大法官露絲．巴德．金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日在華府去世，終年87歲。距離美國總統大選只剩下45天，最高法院卻因金斯柏格的離世，9位大法官中出現一個空缺，而今共和、民主兩黨針對大法官提名戰及其結局，將對美國總統選舉選情產生重要影響。

金斯柏格是一位堅定的自由主義者，也一直是婦女權利的捍衛者，她在1993年出任最高法院大法官。最高法院在聲明中說，金斯柏格死於轉移性胰腺癌併發症。首席大法官羅伯茨（John Roberts） 在一份聲明中說：「我們的國家失去了一位享有歷史名望的大法官。」

金斯柏格在她位於華府的家中去世，家人陪伴在她身邊。就在去世前幾天，金斯柏格還向孫女克拉拉．斯佩拉口述了這樣一句話：「我最熱切的願望是，在新總統就任前，我不會被人取代。」

依據美國憲法，最高法院大法官由總統提名，經國會參議院表決通過後才能任命。據中新社19日報導，圍繞新任大法官的提名之爭，在金斯柏格逝世當晚即已打響。在金斯柏格訃告發布1小時後，國會參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾發表聲明稱，「參議院將就川普總統提名的大法官候選人舉行投票」。

民主黨總統候選人拜登則敦促參議院不要立刻確認金斯柏格的繼任人選。他說：「毫無疑問，我要明確表明的是，選民應該選擇總統，（下屆）總統應該為參議院選擇大法官。」

美國聯邦最高法院由5名保守派大法官和包括金斯柏格在內的4名自由派大法官組成。金斯柏格的離去，讓最高法院持自由派立場的大法官僅剩3人。川普上任以來，已經任命2位保守派大法官，如今川普則獲得第3次提名大法官的機會。美媒分析認為，鑒於共和黨在參議院掌握多數以及川普的用人傾向，最高法院有可能最終出現6名「保守派」大法官的格局。

今年6月以來，被視為「保守派」的首席大法官羅伯茨在移民、同性戀平權等案的裁決中多次站到「自由派」一邊。美國輿論分析認為，如果再增加一名「保守派」大法官，羅伯茨在判例中的關鍵「搖擺人」角色將被大大弱化。

距離總統大選只剩下45天，最高法院大法官繼任人選，將為2020年的美國大選提前埋下伏筆。而由於最高法院對美國憲法擁有解釋權，一旦總統大選出現爭議，9名大法官很可能成為美國大選結果的「定音之錘」。例如，2000年的美國總統大選結果經過36天的爭議，正是訴至最高法院才最終定案。

《華府郵報》指出，最高法院已審理了共和、民主兩黨之間關於投票權的一系列糾紛。如果最高法院出現6名「保守派」大法官的多數，可能會影響有關選舉爭議的裁決結果。

中新社報導說，顯然，川普和共和黨在大法官的提名爭奪中握有主動權。畢竟，共和黨仍掌握著參議院，白宮的大法官候選人名單也已在手。但時間或許會成為共和黨人最大的挑戰。據統計，自1975年以來，美國參議院投票通過大法官提名所需的平均天數是71天。自金斯柏格之後，最短的提名周期也需要62天。

(中時 )