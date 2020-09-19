金管會主任委員黃天牧19日在集保結算所主辦之大專生金融就業公益專班主持開訓並進行演講授課時期勉學子二件事：一、學習感恩。二、教育是翻轉人生踏腳石。

「大專生金融就業公益專班」成立的目的，主要是結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳的學生，而今年已進入第六屆，每一屆專班皆由金管會主任委員主持開訓並幫同學上第一堂課。

金管會主任委員黃天牧在本屆公益專班開訓時提到，大專生公益專班設立主要是要讓有經濟上有一些負擔的同學可以不要去打工，專心上課、考證照，表現好的同學，甚至可以協助輔導同學就業，翻轉自己人生。公益專班設計是很多金融業和周圍單位的用心及愛心加上各學校的配合，才有今天這樣的一個活動，所以同學第一個是要先「感恩」。

黃天牧說，同學來到在金融公益專班第一個要感恩的是丁前主委（克華），丁前主委在擔任集保結算所當董事長的時候，想到了社會很多學子需要幫助，於是推動金融公益專班，而接手的林（修銘）董事長也相當熱心公益，加上有證基會積極配合和證券周邊單位出錢出力才有這個專班。

第二個就是「教育是翻轉人生踏腳石」。黃天牧指出，從1980年代開始時代，全球化時代開始，全世界各國的財富的分配不均問題就越來越嚴重，尤其是現在的低利率環境讓富裕的家庭更容易掌握財富，因為有錢人知道怎麼運用槓桿去創造更多的財富，可是對於那種沒有充分的財經知識及財力的人，往往只能將錢存在銀行，得到幾乎微博甚至接近零的利息。低利率環境更會惡化了分配不均、財富不均。財富分配不均，不只是一個社會問題，也是經濟問題，同樣是一個政治問題。

黃天牧也提到美國財政部旗下有一個專門推動全國的金融知識普及的小組，這個負責人必須到國會接受國會議員聽證之後才能就任。在2000年初，有一位當時財政部被指派為金融知識普及的負責人，在接受國會議員聽證時候就提到，「當每一個美國人都擁有足夠的金融知識的時，就像手持拿了一個地圖去幫助他此生在美國實現他的美國夢想」，因為無論銀行，保險，證券跟人生的每一個階段其實都是息息相關。

黃天牧進一步指出，多了解一些金融知識，消極是有足夠的經驗去判斷是真假，不至於被騙；積極是可為自己鋪成一個更美好的經濟生活，因此，金融知識的了解和認識對每個人是不可缺少的。

黃天牧也說，在官場、職場上能做多大的官、多高職位，有一部分是操之在別人的，操之在別人，也許就平常心視之；可是在學術上能夠得到什麼學位則是操之在自己，只要努力就可以改變自己，先決定自己的教育的程度，然後才有基礎去改變你自己的未來。如果來自一個相對平常的家庭，若要達到一個更高的社會階層的話，「教育」應是一個重要的踏腳石。

(工商 )