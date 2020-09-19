美國商務部宣布從20日開始，禁止美國公民下載微信（WeChat）以及抖音（TikTok），不過美國人疑似擔心未來下載不到APP，18日在蘋果App Store的下載排名反而從千名外排進一百名。

商務部長羅斯指出，從20日開始將會關閉微信（WeChat）的App 商店，同時禁止微信（WeChat）使用美國電信公司的網路傳輸流量，某些網站以微信（WeChat）第三方登入的功能也將被禁止。

外媒《Bloomberg》報導，微信（WeChat）在美國2020年的下載排名一直維持在1000至1500名，抖音（TikTok）則一直維持在第4名，不過在18日移動數據分析公司Sensor Tower卻發現，微信（WeChat）的下載排名擠進前500名。

業內人士分析，微信（WeChat）下載量暴增的原因，除了近來頻頻出現在新聞上以外，許多民眾可能想趁被禁止下載前試用，才會有這樣的情形發生。

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(中時新聞網)