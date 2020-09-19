台中8歲陳姓男童，疑因莽父引爆瓦斯，命喪最愛家中。據了解陳童就讀西屯一所小學二年級，案發當天校方舉辦全校班親會，陳童本應由父母陪同參加，老師一早一得知陳童噩耗，驚訝得說不出話來。班上20多位同學、家長心情大受影響，原以為全班親師生開心參加班親會，氣氛變得異常凝重且哀傷。
陳家一家三口喪生火海，校長、學務主任、家長會長第一時間都趕到現場，無法相信陳童來不及長大。校方表示，陳童就讀二年級，學習成績、學習表現、人際互動均十分優秀，且熱心參與活動，陳童多才多藝，很有繪畫天份，多幅作品入選表揚，最近去學跆拳道。
校方表示，周一將安排輔導老師入班進行團體及個別輔導，同時也會寫一封信給班上家長說明事由，一起走過這段沉重路程。台中市教育局除了請學校協助家屬辦理學生平安保險理賠外，另外安排學生悲傷輔導，教育局學諮中心三級輔導機制隨時入校支援協助。
(中時 )
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