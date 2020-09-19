「兒童慘遭強暴」案件在奈及利亞杜納州(Kaduna)層出不窮，然而近日奈國對此新增了1項新的修法，內容為只要是犯下強暴兒童的犯嫌，都將會被判處死罪，且無論男女都將會被強制移除生殖器官，讓他們永遠都無法再做出禽獸行為的機會。

據了解，利亞杜納州(Kaduna) 州議會，將針對強暴兒童犯嫌的處置方式進行修法，內容主要為14歲以下的孩童，若是慘遭被成年男女強暴，首其罪刑將都是死刑；倘若被強暴的對象是成年人，犯嫌的香腸或鳥巢將會直接被閹掉或整個移除，讓這些禽獸犯永遠無法再有犯罪機會。

卡杜納州州長魯法伊(Nasir Ahmad el-Rufai)表示，這些修改的法條，將有幫助兒童受到保護，讓強暴犯徹底受到制裁，有效降低慘案發生的機率。此修改法案，在州議會同意過後已簽署完成，開始正式實施14歲以下孩童被遭強暴後，犯嫌將皆會被判處死刑，若受害對象為成年人，將會將生殖器官全移除，並且判定21年的有期徒刑。

新冠肺炎疫情嚴峻，各國紛紛進行鎖國政策，然而也造成強暴案件的發生率高漲不斷，奈及利亞在前半年的犯罪率就已經高達800多件，嚴重的性犯罪率，讓當地關切團體更堅定必須趕緊進行相關政策擬定，否則整體治安將會更加混亂。

(中時新聞網)