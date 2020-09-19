林玟誼今年以《苦力》「秋月」一角入圍金鐘獎最佳戲劇節目女主角，是她出道9年來首度入圍，林玟誼過去受豬哥亮照顧，她得知入圍當下，激動說想告訴豬大哥。她接受專訪說到，經紀人有靈異體質，公布前一天「夢到豬大哥一直笑，還問他在笑什麼」，隔天入圍名單公布見林玟誼入榜，巧合讓她直呼「滿神奇的，原來他早就知道了」，是否希望豬大哥典禮前一天來託夢？林玟誼不敢想「不知道他會不會來，他可能在忙」。

豬哥亮逝世3年，林玟誼說「我沒有一天忘記豬大哥對我的提攜，他對我而言是神一般的存在」，包括小時候跟著阿公阿嬤看豬哥亮歌廳秀、還有進演藝圈後受他幫助，憶起當年豬哥亮邀她拍電影《大釣哥》，「出社會後，說到做到的人不多，但豬大哥說找我拍電影，他就真的找」，認為以豬哥亮在演藝圈地位，「我何德何能受他照顧，至今依舊非常感謝他」。

林玟誼感謝豬哥亮過去提攜。（陳俊吉攝）

林玟誼自台大戲劇系畢業，大二立志當演員，科班出身的她自我要求高，一路雖累積不少戲劇、電影作品，仍希望做出成績，坦言曾有段時間很沮喪。爸媽曾心疼問「妳確定要繼續這份工作？」但林玟誼未曾有過放棄念頭，直言「我接觸過音樂、舞蹈、繪畫，唯獨表演仍能持續熱情」，堅定說「選擇當演員，是我這輩子最不後悔的決定」。如今入圍金鐘視后，她興奮不在話下，身旁好友田羽安、王宇婕更激動爆哭，她笑說「我跟台大戲劇的老師說，終於有臉回去看你們了」。

林玟誼6年前結束2年情至今仍單身，她說「如果要專心工作，會沒心思管其他事，這對另一半不公平，考慮後決定不想耽誤對方」，回顧歷任前男友們，全都已婚生子，她自嘲「我就是倒數第二個女友，想結婚的歡迎追求我」，她和前任分手後仍能當朋友，「雖然會有點遺憾，但看到前任找到幸福，很替他開心」。她對於戀愛相當隨緣，認為現在狀態很舒服，有或沒有都很好。

首度踏上金鐘紅毯，林玟誼希望禮服以好看為主，尺度方面沒特別打算，反倒讚天心、楊謹華等人身材棒，「同為女生，我都覺得他們身材怎麼那麼好」。而金鐘評審委員會主任委員瞿友寧稱今年視后為「死亡之組」，她笑說「我竟然是5個裡的其中一個，很榮幸」，林玟誼對於得獎「有信心，沒把握」，但相信《苦力》導演李岳峰眼光「把每個人擺在最好位置（角色），這我有信心」。

台大戲劇系畢業的林玟誼，出道至今累積許多戲劇作品。（陳俊吉攝）

(中時 )