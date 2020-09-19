勞動部辦市集，吸引不少民眾支持參與。(曹婷婷攝)

讓老人家獲得陪伴也賺取零用金，更幫母雞謀福利；把垃圾變烏金，形成「官田烏金」循環經濟品牌。勞動部雲嘉南分署今日舉辦公益市集展售活動，共有34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤，展售社區農特產品與文創商品，微創店家「食二糧」創辦人楊環靜發起友雞生活計畫、多元單位「官田烏金合作社」專案經理李政憲推廣菱殼炭循環經濟，為打造永續社企而努力。

42歲楊環靜曾是一名美食旅遊作家，多年前一場環境議題旅行，她在走了一趟阿朗壹古道後，接觸友善農耕也更認識友善畜牧觀念，她從農家生活體驗中發現，友善母雞飼養對環境保護、食品安全的重要，於是創辦食二糧，發起友雞生活計畫，並申請微型創業鳳凰貸款建構家庭飼養母雞的產銷系統，邀退休老人在家或閒置空間飼養母雞，不僅讓他們獲得陪伴也賺取零用金，更幫母雞謀福利。

目前，食二糧雞蛋是由9位長者飼養了380隻母雞而來，和鄰近農市蛋品售價相較，食二糧的蛋價貴了4、5倍，但這些雞蛋背後的價值是快樂。楊環靜說，每位長者都很用心的照顧雞，希望能用這種養殖方式改變依附集約化工廠式的生產模式，「讓大家一起來過友雞生活」。

34歲李政憲在市集現場賣力推銷菱殼炭吸附包、菱炭米等產品，他指出，官田烏金合作社從解決農廢與環境污染問題出發，把廢棄菱角殼回收轉化為菱殼炭，除淨化空氣，還能改善水質與土壤酸鹼值，在勞動部多元計畫資源挹注下他開始發展一系列文創商品，並搭配官田特色景點推出遊程，讓民眾透過參觀及實作體驗，認識友善地球、循環經濟理念，不但把垃圾變烏金，也形成「官田烏金」循環經濟品牌。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，這場市集活動為勞動部多年來推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」的輔導成果展現，今年更與「微型創業鳳凰」店家合作擴大舉辦。她指出，勞動部多元計畫透過政府與民間團體合作，扶持在地非營利組織發展產業，不僅活化地方也創造就業機會，同時亦鼓勵中高齡民眾與婦女投入微型創業，勞動部也挹注資源一路陪伴成長，協助圓創業夢。

今日市集活動於新光三越台南新天地小西門廣場登場，展售包括雲林古坑華南社區咖啡、嘉義東石蔦松社區杏鮑菇、阿里山來吉社區木雕、台南馬沙溝觀光協會的火燒蝦蛋捲、台西聚鮮冠軍文蛤、明成軒肉乾等34家單位與店家特色商品，買氣相當熱絡。

(中時 )