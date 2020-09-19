黃姓男子為母親申請社會住宅的事到台北市政府都發局陳情，卻被「晾」了近1個半小時無人理會，黃男「大聲要求」打開局長室管制門，卻被台北市信義分局依違反《社會秩序維護法》移送台北地方法院簡易庭裁罰3000元，黃男抗告，北院合議庭勘驗監視器認為黃本來安靜等待，之後怕取不到隨身物品才大聲，行為並不構成「藉端滋擾，妨礙安寧」，撤銷黃的裁罰確定。

黃男74歲的母親向北市府都發局申請台北市興隆路4段「興隆D2區」16坪公共住宅與86歲的老伴居住，但被都發局要求補正資料後駁回申請，黃母於是跟都發局打官司，又怕訴訟中都發局把房都出租，就算勝訴仍選不到房，所以向北院聲請定暫時狀態處分，也就是判決前都發局必須留出16坪的一房，不可以出租，北院以33萬8000元擔保金裁准。

不過，黃男認為擔保金額太高，所以多次到都發局要求面見局長陳情減免擔保金，但因態度不佳而且有騷擾行為，被依違反社維法裁罰8000元確定。

2019年2月14日，黃男再到北市府陳情，由政風處戴姓科長到場協助處理，約定黃男15日早上到都發局面見局長表達訴求。不料，黃男隔天早上8點半就到了都發局總工程司室，在辦公區域放下隨身包包、文件後，被安排到業務討論區等待，黃男有了之前被裁罰的教訓並沒有吵鬧，等待了1小時20分鐘，卻沒有人理會。

黃男等到9點50分才大聲要求駐警隊人員將通往局長室管制區域的門打開，被都發局認為他在市政府9樓都發局辦公室區域恣意走動，意圖進入都發局局長室，大聲咆哮要求駐警隊人員將通往局長室管制區域的門打開，妨害市政府辦公區域之安寧秩序，經駐警隊人員制止仍不聽勸，所以報請信義分局依違反社維法移送北院裁罰。

北院簡易庭以黃男先前曾有不當言詞、騷擾行為等違反社維法行為被裁罰，所以這次也裁罰3000元。

黃男提出抗告，北院合議庭查證黃男確與政風處科長約好陳情時間，並勘驗監視器，發現黃男在8點半到9點51分都安靜等待，沒有大聲咆哮之類的情事，因黃的包包等物放在辦公區，不是討論區，擔心管制大門關閉就無法再進入，見不到局長還拿不到東西，才大聲要求開門，而且辦公區的員工仍繼續辦公，不符合「藉端滋擾」，所以撤銷黃男裁罰確定。

(中時 )