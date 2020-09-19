前總統李登輝的追思禮拜今天完成，國民黨政策會專員呂謦煒在臉書指出，許多民進黨人士推崇李登輝，讓他覺得噁心，並非否認李登輝對民主的貢獻，而是民進黨創黨初期對李的證價並非如此，可見民進黨的價值，應是「具不具有民進黨作主」的「民主」價值吧！

呂謦煒在臉書以「民國八十五年，民進黨是怎麼批評李登輝的？」為題發文說，今天是李登輝前總統的追思禮拜。他看到許多民進黨籍人士很感動的論述他對台灣民主的貢獻，不過其實民進黨創黨初期，對李登輝的評價可不是像現在這樣。

他說，當李登輝還具有國民黨籍的時候，民進黨直斥李登輝是「惡號」，在總統競選廣告上指斥李登輝「一生向獨裁低頭」、「鞏固李氏黑金政權」，甚至還說「中華民國在臺灣」是「大見笑」。李登輝後來與國民黨漸行漸遠更隱然揭露台獨思想之後，民進黨又一百八十度大轉彎，推崇他是台灣民主之父。

呂謦煒強調，他不否認李登輝對台灣民主的發展有所貢獻。只是看到民進黨對李的盛讚，就覺得噁心。對民進黨來說，對台灣發展有功未必會稱讚，嚴重戕害女性權益未必會譴責，民進黨的標準，大概只是跟自己黨派的立場相不相近，具不具有民進黨做主的「民主」價值吧！

(中時 )