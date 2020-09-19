台南市「安定盃」地面高爾夫球全國邀請賽，19日上午於安定體育運動公園登場。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市「安定盃」地面高爾夫球全國邀請賽，19日上午於安定體育運動公園登場。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市「安定盃」地面高爾夫球全國邀請賽，19日上午於安定體育運動公園登場。（謝碧芳提供／劉秀芬台南傳真）

台南市「安定盃」地面高爾夫球全國邀請賽，19日上午於安定體育運動公園登場。（謝碧芳提供／劉秀芬台南傳真）

地面高爾夫球運動是台南市安定區特色體育活動之一，而且每年舉辦「安定盃」地面高爾夫球全國邀請賽，今年活動19日上午於安定體育運動公園登場，為了防疫賽事縮小規模，仍有15隊報名，150多人參加，其中92歲莊方茶奶奶、90歲張月霞也報名競技，獲頒長壽獎。

安定區長李燿州表示，地面高爾夫球是一項非常適合全家親子活動的運動，也可藉此機會走出家門，與球友相互切磋球技與增強人際互動；本次競賽中，92歲莊方茶奶奶年事已高，但對球賽的熱情與執著依舊不減，在球場奮戰爭取好成績，讓參加者感受會場熱鬧氣氛，參賽者也樂在其中。

「安定盃」地面高爾夫球錦標賽由安定區體育會地面高爾夫球委員會承辦，時間已有十多年，委員會會長謝碧芳表示，目前會員230多人，每月會舉辦1次比賽，通常有多達150多人參賽；每年舉辦1次全國邀請賽，今年因疫情限制參賽人數，但仍有來自嘉義縣、高雄市的隊伍參賽。

謝碧芳說，平時會員會各自找伴到球場練習，由資深會員教導新手，其中92歲莊方茶奶奶幾乎天天都出門練習，身體健朗，彎腰撿球都很俐落。

委員會也鼓勵老人家天天出門運動，推出「1天1點健康多一點」的集點活動，只要到球場練習，1天可集1點，集滿120點就送白米一包，長輩們運動更有動力。

(中時 )